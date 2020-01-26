İstanbul'da kadın cinayeti

İstanbul'da yaşayan Ece Alça, erkek arkadaşı olduğu söylenen Mehmet Keleş tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Sabah 07.00 sıralarında meydana gelen olayda Keleş, öldürdüğü Alça'nın cansız bedenini taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde giderken, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracını durdurdu.
Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.
Olay yerine gelerek inceleme yapan polis, araçtaki Ece Alça'nın cansız bedenini tespit etti.
Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.