İstanbul’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

İstanbul'da dün gündüz saatlerinden itibaren etkili olan fırtına gece boyunca etkisini artırarak sürdürdü. Birçok binanın çatısı uçarken, bazı yerlerde ağaçlar devrildi yollar kapandı.

İstanbul’da gün boyu etkili olan sağanak yağış ve fırtına gecede etkisini sürdürdü. Çok sayıda binanın çatısı uçtu. Beşiktaş, Konaklar Mahallesi, Gökkuşağı Sokak’ta bulunan iki binanın çatısı saat 23:30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Öte yandan yine Beşiktaş’ta fırtına nedeniyle devrilmek üzere olan ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine yattı. Ekipler tarafından son anda fark edilen ağacın yıkılması için Dolmabahçe Caddesi yaklaşık 2 saat trafiğe tamamen kapatıldı. Gece saat 03.00 sularında ise Zeytinburnu Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde yola fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle Yedikule istikameti tamamen trafiğe kapandı.