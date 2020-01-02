İstanbul'da bir kişi kaldırımda donarak hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’te kimliği öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda donarak hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih’te bir kişi kaldırımda donarak hayatını kaybetti.

Merdivenlerde battaniyeye sarılı şekilde hayatını kaybeden kişinin isminin İbrahim olduğu öğrenilirken, cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SADECE İSTANBUL'DA 10 BİNDEN FAZLA EVSİZ

Türkiye'de evsiz sayısına ilişkin az sayıda çalışma bulunurken, sadece İstanbul'da 10 binden fazla evsiz olduğu tahmin ediliyor.

Saadet Partisi tarafından kısa süre önce "Çözüm/İstanbul Raporları-2/İstanbul'da Evsiz İnsanlar" başlıklı bir rapor yayımlanırken, bu raporda, Türkiye’de 80-100 bin arası evsiz olduğu, bu evsizlerin 8 bininin İstanbul'da olduğu belirtilmişti.