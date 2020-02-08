İstanbul'da beklenen kar dün gece yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

İstanbul'da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artırdı.

Kar yağışının etkili olduğu noktalardan Beykoz, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme araçlar, D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı hazır bekletildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak.