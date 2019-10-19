İstanbul’da bazı yollar yarın trafiğe kapatılıyor

İstanbul'da yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama provaları nedeniyle Vatan Caddesi ile bağlantı yolları yarın trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama provaları nedeniyle Vatan Caddesi ile bağlantı yolları yarın trafiğe kapatılacak.

07.00-14.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi’nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi’nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAH

Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.