İstanbul'da 8 okul hakkında yıkım kararı

İstanbul Valiliği, Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okulun yıkılıp yeniden yapılacağını açıkladı. Valilik tarafından 2 okulda ise güçlendirme çalışması yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Cumartesi, 01 Şubat 2020 14:18

İstanbul ili Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları'na göre eğitim-öğretime ara verilmiş olan okullar ile ilgili ileri tetkik çalışmaları yapıldı.

Valilik 8 okul binasının “yıkılıp yeniden yapılmasına” karar verildiğini açıkladı. Ayrıca bu okulların yeniden yapımına yönelik proje çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Yıkılacak okullar şöyle:

-Bayrampaşa İlçesi, Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Çatalca İlçesi, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

-Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

-Gaziosmanpaşa İlçesi, 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu

-Küçükçekmece İlçesi, Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu

-Küçükçekmece İlçesi, Tahsin Banguoğlu İlkokulu

-Silivri İlçesi, Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina)

-Silivri İlçesi, Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı

Açıklamaya göre, B – 2 okul binasında “güçlendirme çalışması yapılmasına” karar verilmiş ve proje yapımları devam ediyor:

-Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Ortaokulu

-Fatih İlçesi, Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu

14 okulda 'İleri Tetkik Çalışmaları' devam ediyor. Bu okullar ile ilgili çalışmalar, Şubat ayının sonuna kadar tamamlanacak:

-Avcılar İlçesi, Alsancak İlkokulu

-Avcılar İlçesi, Alsancak Ortaokulu

-Bahçelievler İlçesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)

-Küçükçekmece İlçesi, Nergiz Anaokulu

-Pendik İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

-Sultangazi İlçesi, İstiklal İlkokulu

-Sultangazi İlçesi İstiklal Ortaokulu

-Üsküdar İlçesi, Burhan Felek Anadolu Lisesi (A Blok)

-Gaziosmanpaşa İlçesi, Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

-Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A Blok)

-Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (B Blok)

-Güngören İlçesi, Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

-Küçükçekmece İlçesi, Gültepe İlkokulu

-Silivri İlçesi, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu

Ayrıca açıklamaya göre, “Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları”na göre eğitim-öğretime “geçici süre ara verilmiş” olan 16 okulda ise, “İleri Tetkik Çalışmaları” sonucunda, yıkım veya güçlendirmeye gerek olmadığı belirlendi. 