İstanbul'da 4 yaş altı çocuk annelerine 'şartlı' ücretsiz ulaşım

İBB Meclisi dünkü toplantısında 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesini 'Sayıştay'ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla' kabul etti.

İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi. Karara "Sayıştay'ın olumlu görüşünün alınması" kaydı düşüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay’ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir" dedi.