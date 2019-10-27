İstanbul'da 1 milyondan fazla konutun DASK'ı yok

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun internet sitesi yer alan bilgilere göre, İstanbul'da bulunan 1 milyon 260 bin 591 konutun sigortası bulunmadığı öğrenildi. Ülke genelindeki konutların ise yalnızca yüzde 53’ünün 'Zorunlu Deprem Sigortası’ yaptırıldı.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 10 bini aşkın hasar ihbarı yapıldığı açıklandı.

25 Ekim itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’den "Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi" için yapılan hasar ihbarı sayısı 10 bini aştı.

Öte yandan, İstanbul’daki 3 milyon 682 bin 450 konuttan 2 milyon 421 bin 859’unun poliçesinin bulunduğu belirtilirken, ülke genelinde ise 17 milyon 682 bin 80 konutun yalnızca yüzde 53’ünün "Zorunlu Deprem Sigortası" yaptırıldı.

DASK’ın internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, eksperlerin hasar tespiti için sigortalı konutlara gönderildiği ve bu konudaki çalışmaların devam ettiği belirtilirken, 26 Eylül ve sonrasında gerçekleşen İstanbul depremlerinden sonra hasarlı binalara düzenlenecek sigorta poliçelerine ait hasarların teminat kapsamı dışında değerlendirileceği söylendi.