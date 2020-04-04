İstanbul’a giriş yapmak isteyenler geri gönderildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'a giriş yapmak için sabah erken saatlerde kontrol noktalarına gelen sürücülere jandarma ve polis ekipleri tarafından izin verilmedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak’a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklanmasının ardından İstanbul'a giriş yapmak isteyen araçlar geri çevriliyor. İstanbul’da saat 00.00’ı gösterdiği sırada görevli ekipler şehrin giriş ve çıkışlarında görev aldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. Saat 00.00’da başlayan geri göndermeler sabah saatlerinde de devam etti. Silivri Gümüşyaka mevkisinde Tekirdağ yönünden gelen sürücülere yönelik önlem alan jandarma ve polis ekipleri, gerekli istisnaları taşımayan özel araç sahiplerini geri gönderdi. İLGİLİ HABER İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Şehirlere giriş çıkış yasağı ve yaş sınırlaması