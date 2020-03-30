İstanbul'a giriş ve çıkışlarda araç kuyrukları oluştu

Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında getirilen seyahat kısıtlamalarının ardından İstanbul'a giriş ve çıkışlarda trafik polisleri tarafından ateş ölçümü ve yaş kontrolü yapılıyor.

Koronavirüs salgınına karşı getirilen seyahat kısıtlamalarının ardından İstanbul giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri durdurulan araçlarda ateş ve yaş sınırı kontrolü yapılıyor.

DHA'nın haberine göre İstanbul giriş ve çıkışlarında yapılan koronavirüs kontrolleri şehir girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TEM Kınalı ve Tuzla TEM Otoyolu'nda tüm araçlara trafik polisi kontrollerde bulunuyor.

Kontroller kapsamında şahsi araçlarda kimlik kontrolü yapılırken araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.

Denetim esnasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.

