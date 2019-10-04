İstanbul'a geliyordu: Yakıt ikmali için iniş yaparken düştü...

İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna´da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo’dan İstanbul’a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı´na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45´te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu. Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi´nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu.