İstanbul Valisi'nden '48 saat hiç çıkma' mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınına karşı İstanbullulara 48 saat boyunca evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, koronavirüs salgınına karşı İstanbullulara evlerinde kalmaları ve "48 saat boyunca hiç çıkma"maları çağrısında bulundu.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için ‘48 saat hiç çıkma‘, ‘ Evinde kal İstanbul" dedi.