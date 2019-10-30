İstanbul Valiliği’nin Suriyelilere verdiği süre doldu

İstanbul Valiliği’nin kentte kaydı olmayan ‘geçici koruma’ kapsamındaki Suriyelilere kayıtlı oldukları illere gitmeleri için verdiği süre doldu. Ailesi İstanbul’da kendisi başka illerde kayıtlı Suriyeliler kaçak olarak yaşamak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

İstanbul Valiliği tarafından kentte kaydı olmayan “geçici koruma” kapsamındaki Suriyelilere, kayıtlı oldukları illere gitmeleri için verilen süre bugün doldu. Bugün kentteki il göç idarelerinde yoğunluk yaşanırken, ailesi İstanbul’da olup kendi kaydı başka illerde olan Suriyeliler kaçak olarak yaşamak zorunda kaldıklarını belirterek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Temmuz ayında yaptığı açıklamada İstanbul'un Suriyeli kaydına kapalı olduğunu söylemişti. Soylu başka bir açıklamasında ise “Başka illere kayıtlı olup da İstanbul'da yaşayan göçmenlerle problemimiz. İstanbul'da 6 bin 122 kişi yakaladık. 2 bin 600'ü Afgan, bin civarı Suriyeli. Bütün bunları yakalıyoruz. Suriyeliler hariç geri gönderme merkezlerine sevk ediyoruz. Suriyeliler geçici koruma kapsamında. 20 Ağustos'a kadar süre verdik” demişti. Bu süre daha sonra uzatılmıştı.



Öte yandan Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekat öncesinde Suriyeli sığınmacıları "zorla ya da kandırarak" çatışma bölgelerine gönderdiği öne sürülmüştü. Uluslararası Af Örgütü’nün yayımladığı raporda yer alan iddiaları Dışişleri Bakanlığı yalanlamıştı.

