İstanbul Valiliği'nden sel uyarısı

İstanbul Valiliği, kent genelinde bugün akşam saatlerine kadar yağış uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği, kent geneli için sağanak yağış ve sel uyarısında bulundu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Pazartesi 23.00 - 8 Ekim Salı 18.00) Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.

Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.