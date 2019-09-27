İstanbul Valiliği: Asılsız paylaşımlar hakkında yasal işlem başlatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada sosyal medyada depreme ilişkin asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği depreme ilişkin asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada "Kıymetli İstanbullular, sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur″ denildi.

Kıymetli İstanbullular,

Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/UMJXFxJ9qB — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 26, 2019

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur" açıklaması yaptı.