İstanbul Valiliği açıkladı: Polis görevden uzaklaştırıldı...

İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi'ndeki polis saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında bir polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Açıklama şu şekilde:
Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak 2020 tarihinde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştur.
Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edilmiştir.
Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 07.01.2020 – Saat 15.00