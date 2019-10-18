İstanbul Valiliği: 34 bin sığınmacı geri gönderme merkezlerine sevk edildi

İstanbul Valiliği, 34 bin 397 sığınmacının geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden kentteki sığınmacılara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Düzensiz göçle gelen 34 bin 397 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir" denildi.

İstanbul Valiliği'nin 12 Temmuz - 16 Ekim tarihleri arasında yaptığı faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştığı açıklaması şöyle: