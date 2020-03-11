İstanbul-Sofya Ekspresi’ne 'koronavirüs' arası

TCDD İstanbul-Sofya Ekspresi’nin seferlerine 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildiğini açıkladı

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, yeni koronavirüse karşı önlemleri açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İstanbul-Sofya Ekspresi’nin seferlerine 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildi.

Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara- Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran Tren seferleri de bir süre önce koronavirüs nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

TCDD'den yapılan açıklamada ayrıca, yüksek hızlı trenlerle günde 23 bin, konvansiyonel trenlerle 45 bin, Marmaray'da 430 bin ve Başkentray'da 39 bin yolcu taşıyan tüm trenlerin seferleri bitiminde günlük temizlikleri hijyen kurallarına uygun olarak detaylı bir şekilde yapıldığı belirtildi. Bunun yanında trenlerin ilaçlarla her gün ayrıntılı olarak dezenfekte edildiği ifade edildi.