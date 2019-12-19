İstanbul Şehir Üniversitesi'nin olduğu arazi Hazine'ye geçti

Eski Başbakan Davutoğlu'nun kurucularından olduğu Şehir Üniversitesi'nin yönetimi, 12 Aralık'ta Kartal Tapu Müdürlüğü'nün aldığı bir kararla üniversite adına kayıtlı bir taşınmazın 'bilgileri ve rızaları dışında' Maliye Hazinesi'ne devrinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bilim ve Sanat Vakfı'na ait, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Şehir Üniversitesi'nin olduğu arazi, Kartal Tapu Müdürlüğü'nün kararıyla Maliye Hazinesi'ne devredildi.

T24'ün haberine göre, üniversite yönetimi karara tepki gösterirken, yapılan açıklamada, "Söz konusu tescil işlemi bilgimiz olmaksızın yapıldığı gibi, kanun hükmüne veya kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanmamaktadır. Aynı zamanda Anayasa'da güvence altına alınan mülkiyet hakkının da ihlali anlamına gelmektedir" denildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada ayrıca, "Gerçekleştiren kurum ve kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai tüm yasal yollara başvuracağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.