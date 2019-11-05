İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA borç yapılandırmasına gidiyor

İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA şirketi, yatırım borcunun yeniden yapılandırılması için Londra merkezli Dome Group'a yetki verdi. Şirketin borcunun 5 milyar avroluk bölümünün yeniden yapılandıracağı söylendi.

İstanbul Havalimanı işletmesini elinde bulunduran İGA şirketi, yatırım kredisi borçlarını yeniden yapılandırmaya gidiyor.

Reuters'a açıklamalarda bulunan şirket, yatırım için aldığı borçların yeniden finanse edilmesi için Londra merkezli Dome Group'u yetkilendirdiğini belirtti.

Şirket, Nisan ayında faaliyete başlayan havalimanı projesinin finansman maliyetini düşürmek için bu yola başvurduğunu kaydetti.

Reuters'ın aktardığı kaynaklar, borcun yeniden finanse edilecek kısmının 5 milyar avroyu bulabileceğini dile getirdi.

Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon OGG'nin ortaklığındaki İGA, ihaleyi 2013 yılında 22 milyar 152 milyon avro ile almış, Kolin, bu yılın başında yüzde 20'lik hissesini Cengiz ve Kalyon'a devretmişti.