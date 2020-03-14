İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs gerginliği

Almanya ve Fransa'dan gelen yolcular İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrol noktasında uçakta doldurdukları formların toplanması için bir saat bekletildi. Çıkan gerilimin ardından bekletilen yolcular doldurdukları formlar kontrol edilmeden ülkeye kabul edildiler.

Bugün İstanbul Havalimanı'nda Paris, Stuttgart, Frankfurt ve Dusseldorf kaynaklı uçuşlarla gelen yolcularla görevliler arasında uzun tartışmalar yaşandı. Yolcular uçak çıkışında pasaport kontrol noktasına geldiklerinde kendilerine uçakta doldurdukları formları toplamak üzere bekleyecekleri söylendi.

Yolculara verilen form. Yolculara verilen form.

Almanya'dan gelen yolcular ilk başta sırayla doktor kontrolünden geçerken işlem daha sonra iptal edilip yolcuların hepsi pasaport kuyruğuna yönlendirildi.

Koronavirüs kontrolü amacıyla doldurulan formlarla yolcular beklemeye başladılar ve zaman geçtikçe yolcularla görevliler arasında gerginlik başladı.

Olası bir enfekte yolcuyla birlikte kapalı alanda bekletilmelerinin risk doğurduğunu söyleyen yolcular, işlemlerinin hızlıca sonuçlandırılmasını istedi.



İstanbul Havalimanı'nda yolcular pasaport kontrol noktasında uçakta doldurdukları Kovid-19 bilgi formlarının toplanması için bir saat bekletildihttps://t.co/PsesT2hV59 pic.twitter.com/jbxvYzNMhx — soL Haber (@solhaberportali) March 14, 2020

Bir saat bekletilen yolcular pasaport işlemlerine alınmaya başladı. Doldurdukları formlarla ilgili herhangi bir kontrol yapılmadan ülkeye girişleri yapılan yolcular bu duruma tepki gösterdi. Yolculardan bazıları havalimanındaki güvenlik görevlileriyle sağlık bakanlığı arasında bir koordinasyonsuzluk yaşandığı görüşündeydi.

