İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA Çin'de kredi arıyor

İstanbul Havalimanı’nı işleten IGA’nın 5,7 milyar avro borcunu yeniden finanse etmek için Çin’den ve Körfez bölgesinden bankalarla görüştüğü öne sürüldü.

Bloomberg’den Kerim Karakaya, Ercan Ersoy ve Çağan Koç’un haberine göre IGA, borçlarının yeniden finansmanı için anlaşmayı yılın ilk yarısında tamamlamayı beklediklerini söyledi. Finansman maliyetlerini düşürmek için güçlü nakit akışının ve azalan inşaat harcamalarının avantajını kullanmak istediğini belirten IGA, “Borcun refinansmanına Avrupalı bankalar da ilgi gösteriyor” dedi.

Söz konusu haberde IGA, havalimanını işletmek için 25 yıllık sözleşmenin yıllık 22,1 milyar avro ya da 1,1 milyar avro ödemesi gerekiyor ve bu yıldan başlayarak yıllık 1,1 milyar avro kira ödemesi yapıyor.

IGA geçtiğimiz ay, şirketin uluslararası operasyonlardan elde edilen gelirlerin devlet garantilerini aşmasının ardından 2019'daki ilk dokuz aylık dönemde hükümete 22,4 milyon avroluk ekstra ödeme yapacağını söylemişti.

IGA, Kasım ayında yaptığı açıklamada borç yeniden finansmanı için Londra merkezli Dome Group Financial Services ile birlikte çalıştığını belirtmişti. IGA, İstanbul Havaalanı’nı inşaa etmek için 2015 ve 2018’de Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti Bankası’ndan kredi almıştı.