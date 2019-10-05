İstanbul depremi için 'sürpriz deprem' yorumunu Prof. Dr. Yalçınkaya'ya sorduk

İÜ Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Sismoloji Anabilim Dalı'nın hazırladığı raporda İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin 'sürpriz bir deprem' olduğu ve ulaştığı büyüklüğün 'rastlanır bir durum olmadığı' ifade edildi. Konuyla ilgili Sismoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eşref Yalçınkaya ile konuştuk.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'nın hazırladığı "Silivri Depremi Ön İnceleme Raporu"nda "26 Eylül 2019 Silivri depremi odak mekanizması çözümleri itibarıyla sürpriz bir depremdir" denildi. Raporda "Silivri depreminin ana fayla farklı mekanizmaya sahip ve büyüklük olarak 5.8 değerine ulaşmış olması Marmara Fayı üzerinde rastlanır bir durum değildir" ifadelerine de yer verildi.

İÜ Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Eşref Yalçınkaya ile geçen hafta İstanbul'u sarsan 5.8 büyüklüğündeki depremi ve sözkonusu raporu konuştuk.

Çalışma konuları daha çok mühendislik sismolojisi ve deprem dalgaları üzerinde zemin etkileri olan Yalçınkaya, İstanbul'u bekleyen büyük depreme dair de sorularımızı yanıtladı.

'5.8 BÜYÜKLÜĞÜNE ERİŞMESİ İLGİNÇ'

26 Eylül günü Marmara Fayı üzerinde gerçekleşen deprem sonrası bağlı çalıştığınız Sismoloji Anabilim Dalı’nın bir ön inceleme raporu yayımlandı. Raporda Silivri depreminin ana fayla farklı bir mekanizmaya sahip ve büyüklük olarak 5.8 değerine ulaşmış olmasının Marmara Fayı üzerinde rastlanır bir durum olmadığı belirtildi. Marmara Fayı’nın bu kesiminde bu büyüklükte bir depreme yol açacak bir gerilimin biriktiğine dair verilere sahip değil miydik? Deprem sonrası KB-GD yönelimli kırığın yeni bir fay oluşumunun başlangıcı olduğu söylenebilir mi?

Prof. Dr. Yalçınkaya: Ana fay üzerinde gerilme birikiminin oldukça arttığını biliyoruz. Bu biriken gerilmenin yakın bazı ikincil faylarda küçük depremler üretmesi de beklenir bir durumdur. Fakat bunun 5.8 büyüklüğüne erişmiş olması ilginçtir. Genelde bu tür ikincil kırıklar üzerindeki depremlerin nadiren 5 büyüklüklerine çıktığı görülür. Silivri depreminin hem ters mekanizma göstermesi hem de 5.8 büyüklüğüne erişmesi Marmara Fayı açısından pek rastlanır bir durum değildir. Ayrıca, deprem sonrası meydana gelen artçı şoklar büyük oranda ana şokun kırdığı fay düzlemi üzerinde görülür. Fakat ilksel ana şok kırılma mekanizması kabaca KD-GB istikametinde bir kırılmaya işaret ederken, artçı şokların dizilimi daha çok KB-GD yönüne işaret etmektedir. Bu durum sismoloji açısından çözümlerde araştırılması gereken bir sonuç ortaya çıkarır. Bölgede var olduğu düşünülen ana kırık yapısının ve ikincil kırıkların oldukça karmaşık yapıda olması, yani birçok doğrultuda birbirine çok yakın birçok küçük fayın olması sismolojik analizlerin yorumlanmasını zorlaştırır.

MARSİTE PROJESİ

Ön inceleme raporunuzun hazırlanması sürecinde birçok kurumla beraber İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı’nın da dahil olup tamamladığı Marsite (MARmara superSİTE) projesinden ve halen çalışmalarına devam ettiğiniz Ganos Fayı araştırmasında şimdiye dek elde ettiğiniz verilerden yararlandığınızı belirttiniz. Marmara Fayı hakkında detaylı bilgiler edinmemizi sağlayan Marsite projesinden ve Marmara Fayı hakkında bilgimizi artıracak olan Ganos Fayı araştırmanızdan bahseder misiniz?

Marsite projesi yirminin üzerinde araştırma merkezinin yer aldığı oldukça geniş kapsamlı bir projeydi ve bu projede Marmara’nın deprem tehlikesiyle ilgili birçok bilgi üretildi, yayınlar yapıldı. En son olarak, Silivri depreminin de yer aldığı bu ana fay hattında kilitlenmenin olduğu, bir akmanın olmadığı ortaya konuldu. Bu konuda proje web sayfası (http://marsite.eu/) ve çıkan yayınlar takip edilebilir. Ganos Fayı projesi ise yeni başlayan bir proje ve Ganos Fayı’nın depremselliği, fay zonu özellikleri çok sayıda sismometre ile takip ediliyor. Ganos Fayı Marmara Fayı’nın karadaki devamı. Bu nedenle deniz altındaki kısma göre araştırılması ve gözlenmesi daha kolay. Burada ortaya çıkacak fayın fiziksel özellikleriyle ilgili bilgilerin hem Ganos Fayı için hem de Marmara Fayı için önemli sonuçlar üretmesi bekleniyor.

'DOĞAYLA UYUMLU YAŞAMIYORUZ'

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeofizik Mühendisliği Bölümü internet sayfasından 17 Ağustos 1999 depremini andığınız bir yazınız yayımlandı. Yazınızda yerküre için “Eğer üzerinde güvenle yaşamaya devam etmek istiyorsak onun davranışlarını kestirebilmemiz ve onunla uyum içinde olmamız gerekli” dediniz. Bu cümleniz yerküre ile kuracağımız ilişkiye bağlı olarak ne kadar güvenle yaşayacağımıza bizim karar vereceğimizi söylüyor. Bu cümlenizden hareketle size iki soru yöneltmek istiyorum. Yerkürenin davranışlarını kestirebilme konusunda ülkemiz özelinde neredeyiz? Yerküre ile ülkemiz özelinde uyum içinde mi yaşıyoruz yani güvende miyiz?

Dünya ülkelerinin çok gerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Özellikle 1999 depremlerinden sonra çok hızlı yol aldığımızı belirtebilirim. Marsite gibi büyük uluslararası işbirliği içeren projeler hem aletsel hem de teknik konularda önemli mesafeler almamızı sağladı. Marmara özelinde çok detaylı kapsamlı çalışmalar yapıldı. AFAD kapsamında ülkemiz çok geniş bir gözlem ağına sahip. Ülke olarak yeni bir deprem yönetmeliğine sahibiz. Yetişmiş uzman konusunda ve bunların istihdamı konusunda bazı problemler yaşıyoruz.

İkinci sorunuza vereceğimiz cevap ne yazık ki “Hayır”. Doğayla uyumlu yaşamıyoruz, onu doğru anlamak için bilime yeterince önem vermiyoruz. Orman katliamlarını, kirlenen denizleri, su taşkınlarını, heyelanları ve bunların sonucunda ortaya çıkan afet zararlarını her gün konuşuyoruz. Gündemimizde yer alıyor. Doğayı anlamakta en önemli bilim dalı olan Jeofizik Mühendisliği işsizlik sorunu nedeniyle öğrenci bulamadığı için kapanma noktasına geldi. Bir an önce doğayı anlamaya ve onunla nasıl uyumlu yaşanabilir anlamak açısından bilime değer vermeli ve onu kullanmalı ve daha kaliteli mühendisler yetiştirmeye yönelmeliyiz.

'YERBİLİMLERİ KONUSUNDA YETİŞMİŞ İNSANLARA İSTİHDAM SAĞLANMALI'

Silivri depremi sonrasında basında en çok yer tutan başlıklardan biri deprem çantası oldu. Deprem çantası satışları kâr kapısı oldu kimileri için. Deprem öncesi yapılması gerekenlerden ziyade deprem esnasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler ön planda tutuldu, halbuki bu başlıklar birbirinden ayrı değerlendirilemeyecek bir bütünün parçalarını oluşturuyor. İstanbul’un ve İstanbullunun Silivri depremi ile beraber depreme ne kadar hazırlıksız durumda bulunduğu gözle görülür bir hal aldı. Marmara Fayı’nda gerçekleşmesi öngörülen en az 7 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul’u neler bekliyor? İstanbul’un ve diğer deprem tehlikesi bulunan kentlerimizin ve bu kentlerde yaşayan yurttaşlarımızın depreme hazırlıklı duruma getirilmesi için yapılan çalışmalar neler, neler yapılmalı?

Silivri depreminin İstanbul genelinde yarattığı ivmeler genel olarak 80 gal'in altındaydı. Olası bir büyük depremde bu değerlerin 300-400 gal değerlerine çıkabileceğini düşünürseniz nasıl bir tabloyla karşılaşabileceğinizi az çok tahmin edebilirsiniz.

Yasal mevzuatın korunması ve deprem yönetmeliğinin uygulanması konularında hassasiyetimizi korumalıyız. Yerbilimleri konusunda yetişmiş insanlara daha fazla istihdam yolu açmalıyız.

Eğitimin ana amacı kişiye bir kazanım sağlama olmalıdır. Bir insana eğitim verilerek bir davranış, bir bilgi, bir öngörü kazandırma amaçlanır. Eğer verdiğiniz eğitim kişide bir kazanım oluşturmuyorsa bir sorun var demektir. Eğitim bir dersi geçmek, bir sınavı kazanmak, bir iş başvurusunda bulunmak, bir belgeye imza atmak amacıyla verilmez. Son yıllarda afetlerle ilgili birçok eğitim projesinin gerçekleştirildiğini görüyoruz, mutlaka da yapılması gereklidir. Fakat tüm bu alınan eğitimlere rağmen ne yazık ki ortaya çıkan sonuçlar afet kazanımlarımızın yeterli seviyede olmadığını göstermektedir. Alınan tüm bu eğitimler toplumun büyük çoğunluğunda bir kazanım olarak ortaya çıkmamaktadır. Afet hazırlığı tek başına toplumların kültürel ve geleneksel birikiminden bağımsız olgular değildir. Bunların hep birlikte gelişmesi gerekir ki kalıcı bir afet davranış biçimi oluşturabilelim. Bunun da çok kısa zamanda oluşabileceğini beklememeliyiz. Sanırım bu konularda daha alacak çok yolumuz var. Fakat günümüz dünyasında iletişim kanalları çok yaygın, bu nedenle bilgiye ulaşmak ve yaymak çok kolay. Özellikle küçük yaşlarda başlayan ve kazanım oluşturmaya yönelik sistematik eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum.