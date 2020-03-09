İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Pehlivan ve Ağırel açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan'la ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Murat Ağırel hakkında birbirinden farklı iki karar başlığı ile sosyal medyada paylaşılan sorgu tutanağının sahte olarak düzenlendiği ve bu sahte belgeyi düzenleyen, kullanan ve yayanlar hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca şüpheli Barış Pehlivan'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde darp edildiğine ilişkin haberlerin de gerçek dışı olduğu öne sürüldü. Şüphelinin kendisi veya avukatları tarafından cezaevi idaresi ya da cezaevi savcılığına sözlü ya da yazılı müracaat olmadığı, darbedildiğine ilişkin hiçbir iz, emare yada delil olmadığı söylendi.