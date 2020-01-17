İstanbul çekici hizmetleri Ankara'ya devredildi: Günde 135 bin lira...

İstanbul’daki çekici hizmetlerinin Ocak ayından itibaren Ankara merkezli Polis Teşkilatlarını Güçlendirme Vakfı’nın gerçekleştirildiği bildirildi.

İstanbul'da çekici hizmetlerinin, Ocak ayından itibaren Ankara merkezli Polis Teşkilatlarını Güçlendirme Vakfı'na devredildiği öğrenildi.

Daha önce, İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme Derneği ve ilçe polis derneklerinin 300 çekici ile verdiği hizmetin Ocak ayı itibari ile son bulduğu bilgisine ulaşıldı.

Çekici hizmeti vermesi sonlandırılan İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme Derneği, geçtiğimiz Kasım ayında, İstanbul Trafik Vakfı'na ait 60 çekiciyi de bünyesine katmıştı.

GÜNDE BİN 500 ARAÇ ÇEKİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul'da 300 çekiciyle günde ortalama bin 500 araç çekiliyor. Bu araçların günlük olarak topladığı paranın ise 135 bin lira olduğu belirtiliyor.