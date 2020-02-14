İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bina çöktü!

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 5 katlı bir bina çöktü. Daha önce çökme riski nedeniyle boşaltılan bir bina olduğu belirtildi. Çevreden geçen kişilerden ve binaya giren kağıt toplayıcılarından enkaz altında kalan olup olmadığı araştırılıyor.

İstanbul Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'ta 5 katlı bir bina çöktü.

Binanın 5,8 büyüklüğündeki İstanbul depremi sırasında hasar gördüğü ve bir ay önce kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edildiği belirtildi. Enkaz altında kalan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları bina yıkıldığı sırada yoldan geçenlerin ve binaya girip çıkan kağıt toplayıcılarının olduğunu belirtiyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sokağa giriş çıkışlar kapatıldı.

ZARAR GÖREN YAN BİNA BOŞALTILIYOR

Binanın yandaki binaya doğru devrildiği ve yan binada da hasar meydana geldiği öğrenildi. Zarar gören bitişik binadaki yurttaşları tahliye çalışmaları devam ediyor.

ENKAZ ALTINDA KALAN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "Alt katına kaçak olarak hurdacıların girdiği söyleniyor, çıktı diyenler de var. Çalışma sürüyor, AFAD bakıyor" dedi.

Bahadır yaptığı açıklamada "AFAD burada, biz buradayız, itfaiye burada. Çalışıyoruz. Hurdacı var mı diye bakıyoruz. Kağıt toplayan bir hurdacı girmiş. Var mı yok mu diye ona bakıyor arkadaşlarımız. Yıkılan bina yandaki binanın yan duvarına biraz hasar vermiş. Orada hiçbir yaralı yok." dedi.

Ekiplerin enkaz altında kimse olup olmadığını belirlemek üzere cep telefonu sinyali ve ses dinledikleri belirtiliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır" denildi.

Valilik açıklamasında "Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir" denildi.

MAHALLE MUHTARI AYKUT: 5 KATLI 7 HANELİ BİR BİNA

Siyavuşpaşa Mahallesi Muhtarı Selami Aykut canlı yayında yaptığı açıklamada olayla ilgili "Kentsel dönüşüm yapılmak üzere 1 ay önce boşaltılmıştı. Yıkılan bina sokağa doğru yıkıldı. Binada herhangi biri yaşamıyordu. Yıkım ekipleri yıkıp yenisine başlayacaklardı. 5 katlı 7 haneli bir binaydı. Binaya boş kağıdı vermiştik. Her iki yanındaki bina ise yeni binalar" dedi.

OLAY YERİNDEN İLK KARELER: