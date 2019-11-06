İşsizlik fonunda 130 milyar lira birikti, işsizlere sadece 8 milyar lira ödendi

İşçilerin işsiz kaldıklarında yararlanmaları için kurulan ancak patronlara kaynak olarak aktarılan fonda biriken miktarın 130 milyar liraya ulaştığı ancak bunun sadece 8 milyarının işsizlere ödendiği ortaya çıktı.

İşçilerin işsiz kaldıklarında başvurmaları için kurulan ancak hükümetin kamu bankalarını finanse etmek için bile kullandığı İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken para 130 milyar liraya ulaşırken işsizlere yapılan ödemeler “devede kulak” kaldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, işsizlere ödemeler dahil fonun giderleri 8 milyar lira olurken “122 milyar lira nereye gitti” sorusu gündeme geldi.

AÇIK VERMEYE DEVAM EDİYOR

Hükümetin 2020 Yıllık Programı’na göre, 2020’de toplam fon varlığının 138.1 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Bu yıl bütçeden SGK’ye faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler dahil 192 milyar lira transfer yapılacağı tahmin edildi. Ancak, SGK gelecek yıllarda da açık verecek. SGK’nin bu yıl sonunda 39.2 milyar lira, gelecek yıl ise 50.1 milyar lira açık vermesi öngörülüyor.