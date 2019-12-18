İŞKUR Müdürü işsizliğin nedenini buldu: Herkes kamuda çalışmak istiyormuş

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, 'herkesin kamuda çalışamayacağını' savunduğu açıklamasında, 'Bir kısım çevrelerin iş bulmaktan anladığı kamuda, masa başında görev beklemekse bu kıyamete kadar sürer' diye konuştu. 'İşverenlerimiz insanları çalıştırmak için beklemektedir' diyen Uzunkaya, patronların 'becerikli, tecrübeli ve uyum sağlayan' işçi aradığını söyledi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı"nın açılışında konuştu.

"İstihdamın ve işsizliğin tüm dünyanın sorunu olduğunu, işverenlerle iş arayanları bir araya getirmek için fuar düzenlediklerini" söyleyen Uzunkaya, "2000'li yılların başında bir yılda sadece ve sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıkarak 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdi. 2018 yılında bu rakam 1 milyon 240 bin 308'e çıkmıştır. 2019 yılında bunca zorluklara rağmen yıl dolmadan 1 milyon 450 bin insanımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik" diye konuştu.

'DEVLETİN HERKESİ KAMUDA ÇALIŞTIRMAK GİBİ GÖREVİ YOK'

"Herkesin kamuda çalışamayacağını" savunan Uzunkaya, şunları söyledi:

"Bir kısım çevrelerin iş bulmaktan anladığı kamuda, masa başında görev beklemekse bu kıyamete kadar sürer. Hiçbir devletin, hükümetin, kamu istihdamı kurumunun tüm insanlarını kamuda çalıştırmak gibi görevi yok. Sürdürülebilir olması mümkün değil. İşgücü piyasasında işverenlerimiz insanları çalıştırmak için beklemektedir. İnsan yetiştirmek adına İŞKUR ve devlet olarak ciddi programlar gerçekleştirmekteyiz. İşverenler nitelikli, becerikli, tecrübeli, işyerine uyum sağlayanları istiyor."

Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2007 ile 2018 yılları arasındaki istihdam rakamlarını paylaşan Uzunkaya, "28 ülkenin istihdam piyasasına dahil olan iş gücü 10 milyon 186 bindir. Türkiye'de bu rakam 9 milyon 460 bindir. Türkiye tek başına 28 ülke kadar yeni iş gücü, yeni iş imkanları, istihdam oluşturma durumundadır. Bu yıllar arasına baktığımız zaman 28 ülke 10 milyon 269 bin insanı işe yerleştirmiş. Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirmiştir" dedi.