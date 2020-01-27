İşkenceyle öldürülen 8 yaşındaki Muhammed'in soruşturmasında yeni gelişme

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bulunan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan dayısı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, geçen çarşamba günü Diyarbakır Çınar’a bağlı Başalan Mahallesi'nde yaşandı. 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, akşam saatlerinde kaybolmuş, aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk, ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuştu. Muhammed daha sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatılırken, Muhammed Veli Dümez’in dayısı V.T. ve halası H.T. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan V.T., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan hala H.T.’nin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.