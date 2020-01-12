2019 iş cinayeti raporunu açıklamak isteyen Ankara İSİG Meclisi üyesi 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi üyelerinin hazırladığı “Türkiye ve Ankara 2019 İş Cinayeti” raporunu açıklamasına polis izin vermedi.

Raporu açıklamak üzere Madenci Anıtı önünde açıklamak üzere bir araya gelenlere müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına alındı.

Açıklama, İSİG'in sosyal medya hesabından "Ankara'da polis saldırarak arkadaşlarımızı gözaltına aldı, afişlerimizi yırtarak çöpe attı. Gözaltı aracından açıklamayı yaptık. 2019 yılında 1736 işçi yaşamını yitirdi... Çalışırken ölmek istemiyoruz..." notuyla yayımlandı.

Ankara'da polis saldırarak arkadaşlarımızı gözaltına aldı, afişlerimizi yırtarak çöpe attı. Gözaltı aracından açıklamayı yaptık.

2019 yılında 1736 işçi yaşamını yitirdi...

Çalışırken ölmek istemiyoruz... pic.twitter.com/rCDF4m9sxY — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) January 12, 2020

Gözaltına alınan 6 kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.