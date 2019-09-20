IŞİD'in infazcısı İzmir'de yakalandı

IŞİD'in celladı olarak örgütün kanlı infazlarını gerçekleştiren şüpheli, İzmir’de düzenlenen operasyonda yakalandı. Kayseri'de de IŞİD'e yönelik operasyonda, örgütün Telafer emirinin de aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına kanlı infazları gerçekleştiren, Cellat olarak görev aldıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığı ve halen İzmir' de bulunan Muhammed Ramadan'ı tespit etti.

İzmir Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonu neticesinde şüpheli saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Muhammed Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin sorgusunun ardından, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

IŞİD'İN TELAFER EMİRİ KAYSERİ'DE YAKALANDI

Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda, örgütün Telafer emirinin de aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu S.H, A.A.Y, A.T. ve R.E'yi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.