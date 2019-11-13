IŞİD'ci ortada kaldı

Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD'liyi Yunanistan geri göndermişti. Her iki ülkenin de kabul etmediği IŞİD'li krizi sürüyor.

IŞİD’cilerin Türkiye tarafından sınır dışı edilmesine ilişkin pazartesi günü başlayan süreç, iade krizini derinleştirdi. ABD vatandaşı olan ancak Washington yönetimi tarafından ülkeye kabul edilmeyen ve Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD’ci Yunanistan sınırındaki tampon bölgede kaldı. Atina yönetimi söz konusu IŞİD üyesini kabul etmeme kararı aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı son açıklamada, söz konusu IŞİD’ciyle ilgili görüntüye “Arada kalmış, kalmamış bizi ilgilendirmez. DEAŞ’lıların iadesine başladık. Şimdiye kadar biz düşündük, şimdi onlar düşünsün” dedi.

Birgün'ün haberine göre Türkiye’nin IŞİD zanlılarını ülkelerine sınır dışı etmeye başlamasına Avrupa’dan tepkiler sürüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türk makamlarından IŞİD’lilerin iadeleri konusunda detaylı bilgileri kendileriyle paylaşmasını istedi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ise iade kararı nedeniyle Türkiye’yi eleştirdi.

AVRUPA’DAN 5 BİN KİŞİ IŞİD’E KATILDI

Brüksel merkezli Egmont Enstitüsü yayımladığı bir çalışmada hangi Avrupa ülkesinin ne kadar IŞİD üyesi vatandaşı bulunduğunu içeren bir araştırma yayınlamıştı. Buna göre, Avrupa’dan 2011 yılından beri 5 bin 300 civarında kişi, IŞİD saflarına katılmak için Suriye ve Irak bölgesine seyahat etti. Bu kişilerin yaklaşık üçte birinin Avrupa’ya geri döndüğü, üçte birinin ise öldüğü tahmin ediliyor.