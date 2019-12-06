İşçiye tuvalet önünde 'selam nöbeti' cezası!

AKP'li Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, 'kendisini görüp ayağa kalkmadı' diye belediyede çalışan bir şoföre 'tuvalet önünde oturma' cezası verdi.

AKP'li Güngören Belediyesi’ndeki skandal bir olay yaşandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, mesai saatinin bitimine dakikalar kala belediyedeki bir ofise girdi.

İpekçi, aynı ofiste işlem yaptıran, belediyenin kadrolu şoförü E.T.’ye kendisini görüp ayağa kalkmadığı gerekçesiyle “Beni tanımadın mı? Neden beni görünce ayağa kalkmıyorsun?” diye çıkıştı.

30 yaşındaki E.T., “Başkanım sizin olduğunuzu fark etmedim” dedi. Buna karşın İpekçi, “Peki öyle olsun gel bakalım” diyerek E.T.’yi çağırdı.

Başkanlık katındaki koridora çıkan Başkan Yardımcısı İpekçi, bir odadan aldığı sandalyeyi koridorun başındaki, çocuk tuvaletinin bulunduğu bölüme koydu.

Şoför E.T.’ye dönen İpekçi, “Bundan sonra burada oturacaksın. Beni her gördüğünde ayağa kalkacaksın” diye talimat verdi.

Dün işe giden şoför E.T. ise kovulup işsiz kalkmamak için koridordaki sandalyede oturup mesaiye başladı.

Veysel İpekçi’yi gördükçe ayağa kalkan E.T.’yi mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Belediye koridorunda yaşanan bu insanlık dışı muameleye diğer belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de tanık oldu.