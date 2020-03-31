İşçiler için önlem almayan Türk Telekom'dan Erdoğan'ın kampanyasına bağış

Koronavirüs salgınına karşı sahada çalışan işçiler için önlem almayan, abonelerine hat kapama uyarıları gönderen Türk Telekom, Erdoğan'ın başlattığı bağış kampanyasına 40 milyon lira ile katıldığını açıkladı. Türk Telekom'da örgütlü Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanı da sahada risk altında çalışmaya devam eden işçilere şirketin 1500 lira yatıracağını duyurduğu açıklamasında işçilere 'Allah’a emanet olun' dileğinde bulundu.

Koronavirüs salgını sırasında saha teknikte çalışan işçiler için önlem almayan ve abonelerine hat kapama uyarıları göndermeye devam eden Türk Telekom, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu bağış kampanyasına katıldığını açıkladı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için "Bu ayki maaşımla katılıyorum" açıklaması yaptı.

Önal daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası’na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız. #BizBizeYeteriz" dedi.

Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası’na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız. #BizBizeYeteriz — Ümit Önal (@umitonaltr) March 31, 2020

SENDİKADAN 'RİSK ALTINDA ÇALIŞANLARA BİN BEŞ YÜZ LİRA' AÇIKLAMASI

Öte yandan Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak yaptığı açıklamada Türk Telekom'un "risk alarak sahada çalışan" işçilerin hesaplarına 1 Nisan tarihinde "bir nebze olsun ekonomik katkı" için 1500 lira yatıracağını açıkladı.

Solak "Sevgili kardeşlerim, işverenimiz Türk Telekom’un Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, 13. Dönem TİS 67. Maddesi “ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜLLENDİRME” kapsamında A-D bentlerine istinaden Corona Pandemisi ile mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, şu an bile risk alarak saha da insan odaklı çalışan siz değerli kardeşlerimize bir nebze olsun ekonomik katkı sağlamak için 01.04.2020 tarihinde brüt 1.500 ₺ hesaplarınıza yatacaktır. Eşiniz, çocuklarınız ve sevdiklerinizle sağlık dolu günler geçirmenizi ümit ediyor, tüm değerli emekçi kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Allah’a emanet olun" açıklamasında bulundu.

İŞÇİLER EV EV GEZDİRİLİRKEN, ABONELERE HAT KAPAMA UYARISI GÖNDERİLİYOR

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç 23 Mart'ta yaptığı açıklamada kendisine ulaşan Türk Telekom abonesi bir vatandaşa telefon hattının borcundan dolayı kapatılacağı uyarısı geldiğini duyurmuştu. Kılınç, "Uygulama kabul edilebilir değildir. Ayıptır. Bir an önce vazgeçilmelidir" demişti.

Türk Telekom'un reklamlarda anlatılanın aksine çalışanlar için hiçbir önlem almadığı da Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan işçiler tarafından dile getirilmişti. Türk Telekom ATS Saha teknikte çalışmakta olan işçiler ''Ev ev geziyoruz, kaderimize terk edilmiş durumdayız'' demiş, karantina altındaki yurttaşların evlerine de girmek zorunda kaldıklarını ve hastalanan işçiler olduğunu anlatmıştı.

