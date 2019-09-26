İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Malatya’da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Malatya-Akçadağ karayolu 2. Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen kazada Cafer Şahin ve Güner Türkmen Yılmaz yaşamını yitirdi.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların isimleri şöyle: Mehmet Aslan, Feramuz Yılmaz, Hacı Mehmet Uzun, Gökhan Ataş, İbrahim Takar, Niyazi Karaca, Mesut Önver, Yaşar Karaca, Neziye Tapar, Mehmet Bozan, Hatice Karaca, Emrullah Koca, Mehmet Emir Koç, Esra Koca, Şehabettin Önal, Gökhan Öksüz.