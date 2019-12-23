İşçi Avukatlar, patronun şiddet uyguladığı kadın avukatın yanında

İşçi Avukatlar Merkezi, İstanbul’da patronu Avukat Süleyman Macit tarafından şiddete uğrayan kadın avukat F.A. hakkındaki süreci yakından takip edeceğini açıkladı. Açıklamada, 'Hak mücadelesini esas yürüten kadın avukatların dahi şiddete uğradığı bir durumda, herkesin kadına yönelik şiddete karşı durması ve örgütlenmesi gerektiği açıktır' denildi.

İstanbul’da patronu Avukat Süleyman Macit tarafından şiddete uğrayan kadın avukat F.A. hakkında İşçi Avukatlar Merkezi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Macit’ten uzun süredir alacaklarını isteyen işçi avukatın, önce hakarete uğrayıp ardından kasten yaralandığı hatırlatılırken, "Bu süreçte kadın işçi avukatlara yönelik uygulanan şiddet karşısında meslektaşlarımız ile dayanışma içinde olacağımızı ve süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

İşçi Avukatlar Merkezi'nin açıklaması şöyle:

“İşçi avukatlar kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye çağırıyor.

Her geçen gün hakları ihlal edilen avukatların sayısına bir yenisi ekleniyor. İşçi avukatlar maaşlarının ödenmemesi, sigortasının yapılmaması, uzun saatler baskı ve mobing altında çalışmaya karşı mücadele ederken, geçtiğimiz günlerde de bir kadın işçi avukat şiddete uğradı.

İstanbul Barosu avukatlarından F.A. yanında çalıştığı ve haklarını ödemeyen Av. Süleyman Macit'ten alacaklarını talep etti. Bu nedenle, Av. Süleyman Macit'in kendisine hakaret ettiğini, kasten yaraladığını ve cebir uyguladığını belirten Av. F.A., Macit hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olmuştur. Ayrıca Macit hakkında F.A.’ya yönelik olarak 4 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması ve şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi yönünde önleyici tedbir kararı verilmiştir.

Her gün başka şekillerde patron avukatların işçi avukatlara uyguladığı psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddete tanıklık etmekteyiz.

İşçi Avukatlar patronların kölesi değildir. Biz 'İşçi Avukatlar' insanca bir yaşam için mücadele etmenin yanı sıra talep ettiğimiz tüm ekonomik ve sosyal haklarımızı alana kadar mücadele etmeye kararlıyız.

Hak mücadelesini esas yürüten kadın avukatların dahi şiddete uğradığı bir durumda, herkesin kadına yönelik şiddete karşı durması ve örgütlenmesi gerektiği açıktır.

Bu süreçte kadın işçi avukatlara yönelik uygulanan şiddet karşısında meslektaşlarımız ile dayanışma içinde olacağımızı ve süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.”