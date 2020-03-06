İran'ın Hoy bölgesindeki deprem Van'da da hissedildi

İran'ın Hoy bölgesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, Van'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, bugün saat 17.19 sıralarında Türkiye sınırındaki İran'ın Hoy bölgesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

​Van il merkezi ve ilçelerinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.



