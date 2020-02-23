İran sınırında 5,8 büyüklüğünde deprem: Van'da evler yıkıldı

İran-Türkiye sınırında saat 09.22'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 8 kilometre altında gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Salmās kentine 21 kilometre uzaklıkta.
Sarsıntı özellikle Van, Iğdır ve Hakkari'den yoğun şekilde hissedildi.
#DEPREM
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23.02.2020, 08:52:56 TSİ
Büyüklük: 5.8
Derinlik: 8.4 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 23, 2020
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran'ın Hoy kentinde meydana gelen #deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. Afad ve Umke ekipleri bölgeye sevk edilmiştir" diye yazdı.