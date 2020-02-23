İran sınırında 5,8 büyüklüğünde deprem: Van'da evler yıkıldı

İran sınırında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde bazı evler yıkıldı.

İran-Türkiye sınırında saat 09.22'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 8 kilometre altında gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Salmās kentine 21 kilometre uzaklıkta.

Sarsıntı özellikle Van, Iğdır ve Hakkari'den yoğun şekilde hissedildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran'ın Hoy kentinde meydana gelen #deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde hasar meydana gelmiştir. Afad ve Umke ekipleri bölgeye sevk edilmiştir" diye yazdı.