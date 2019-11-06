Irak ile Türkiye arasında yeni petrol hattı: Günlük bir milyon varil sevkiyat...

Irak Petrol Bakanı Yardımcısı Feyyaz Nima, Türkiye’ye günlük bir milyon varil petrol sevkiyatı yapabilecek yeni bir boru hattı inşa etmeyi planladıklarını duyurdu.

Irak Petrol Bakanı Yardımcısı Feyyaz Nima, Irak Petrol Bakanlığı'nın Türkiye’ye sevkiyat yapılacak yeni bir boru hattı döşemeyi planladığını açıkladı.

Rudaw'da yer alan habere göre, günlük bir milyon varil petrol sevkiyatı kapasitesine sahip olacak boru hattı konusunda Türkiye ile görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

Boru hattının Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden yapılan petrol ihracatını etkilemeyeceği açıklandı.

Kerkük petrolünün Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin açıklamada bulunan Feyyaz Nima, “Şu anada Kerkük’te günlük 100 bin varil petrol Türkiye’ye ihraç ediliyor. Petrol fiyatları ve yatırım koşullarına bağlı olarak bu kapasitenin artacağını düşünüyoruz” dedi.