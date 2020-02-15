İpotekli konut satışı yüzde 546 yükseldi

Türkiye geneli ipotekli konut satışları 2020 Ocak’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 546,1 yükselerek 42 bin 237’ye çıktı.

Türkiye genelinde konut satışları, Ocak 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 artarak 113 bin 615’e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre İstanbul, 21 bin 251 konut satışı ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili, 11 bin 989 konut satışı ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkâri, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu. Ülke genelinde 36 bin 40 konut ilk defa satılırken ikinci el konut satışlarında ise 77 bin 575 konut el değiştirdi.

Türkiye geneli ipotekli konut satışları ise 2020 Ocak’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 546,1 yükselerek 42 bin 237’ye çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,2 oldu.