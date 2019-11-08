İntihar ettiği öne sürülen Nadira'nın elinde atış izine rastlanmadı

AKP’li milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir biçimde ölen Nadira Kadirova’nın elindeki swap izinde atış bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

AKP’li milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren ve "intihar ettiği" öne sürülen Özbek vatandaşı Nadira Kadirova’nın elindeki swap izinde atış bulgusuna (ateşli silah artığı, eldе kan vе barut sıçramaları) rastlanmadığı belirtildi.

Birgün’den Erk Acarer’in haberine göre Kadirova ailesinin avukatı Birol Öztürk “Ankara Emniyet Kimyasal Şube Müdürlüğü tarafından verilen rapora göre, Nadira Kadirova’nın swap izinde, atış bulgularına rastlanamadığı belirtiliyor. Swap örnekleri olaydan birkaç saat sonra alınmış" dedi.

Haberde milletvekili Şirin Ünal ve kızı Duygu Ünal’ın elindeki swap izinde de atış bulgularına rastlanmadığı belirtilirken avukat Öztürk'ün “Bir Adli Tıp Uzmanı ile görüşme yaptım. Bana, yeni silahlardaki swapta atış izi bulunamayabileceğini aktardı” sözlerine yer verildi.

Haberde başka bir adli tıp uzmanının ise “Her ne olursa olsun silahı ateşleyen kişinin elinden alınan swap örneğinde barut, kurşun, baryum ya da antimom gibi atış artığı maddelerin bulunması beklenir" değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

Davanın bundan sonraki aşamasında dosyada "tanık" olarak yer alanların "sanık" ifadelerinin alınıp alınmayacağının merak konusu olduğu belirtilen haberde avukat Öztürk'ün şu sözlerine yer veriliyor:

“Silahın gizli bir yere saklanmaması bile başlı başına soruşturma konusu. Ortada bırakılmış. Bu durum bir AKP’li vekilin evinde yaşanmasa sonuç farklı olurdu. Bu vahim olay bir çalışanın ölümü ile sonuçlandı. İş güvenliği açısından da açık var. Tazminat davası açacağız.”

