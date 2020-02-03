İnsanlıktan çıkanların fetvalarında bugün: İyi bir insan olmak için Sünni olmak gerekir

AKP'ye yakın Türkiye gazetesinin fetvacı yazarlarından Prof. Dr. Ramazan Ayvallı milyonlarca insanı hedef alan bir yazı kaleme aldı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen, Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye gazetesinde “İyi insan olmanın” ön şartı olarak “Sünni olmanın” gerekliliği öne sürüldü.

Gazetenin ilahiyatçı yazarlarından Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’nın “İyi bir insan olmak için…” başlıklı yazısından bazı bölümler şöyle:

“İyi bir insan, kâmil bir Müslümân olmak için, ilk olarak, doğru bir itikâda sâhip olmak, yanî Ehl-i Sünnet itikâdında olmak lâzım. İkinci olarak, fıkhî bilgilere vâkıf olup onlarla amel etmek gerekir”.

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“Ehl-i Sünnet”, alelâde herhangi bir mezhebin, meşrebin, tarîkatin, ekolün, kliğin, grubun, hizbin, cemâatin adı ve karşılığı değil, İslâm’ın kendisi ve medeniyetimizin ana omurgasıdır.”

Daha önce de aynı gazetenin ilahiyatçı yazarı Osman Ünlü tarafından "Her türlü teganni, yani çalgı ile şarkı söylemek ve dinlemek haramdır" ve “Sünni olmayanların kafir olduğu ve cehenneme gideceği” ifadelerinin yer aldığı köşe yazıları yayımlanmıştı.