İnsan kaçakçıları tüm botları topladı: Önceden bu iş bu kadar kolay değildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara sınırı açtığını açıklamasının ardından binlerce sığınmacı insan kaçakçılarının insafına terk edildi. Devletin gözü önünde insan kaçakçıları sığınmacılarla pazarlık yapıp ölüm yolculuğuna çıkarken, İstanbul'da neredeyse tek bir bot bırakmadı. Yeni bot arayışına çıkan insan kaçakçıları, 'önceden bu iş bu kadar kolay değildi' diyor.

İstanbul’un göbeğinde Karaköy’de göçmen kaçakçıları kıyasıya bot pazarlığı yapıyor. Bir hafta öncesine kadar 2 bin dolara satılan 30 kişilik botlar 3 bin 500 dolardan alıcı buluyor.

Karaköy’de bot ve deniz motoru satan esnaf, elindeki ürünlerin iki günde bittiğini söylerken bölgede kaçakçılık yapanların da yoğun bir şekilde bot ve motor aradığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Emre Eser'in bot satıcısı gibi pazarlık yaptığı bir kaçakçı, uzun bir pazarlığa girişti. 4 bot almak isteyen kaçakçı İstanbul’dan Edirne’ye uzanan göçmenlerin yolculuğunu da detaylarıyla anlattı.

Haberin ilgili bölümü şöyle:

Piyasada şu anda 30 kişilik 8 metrelik şişme botların satış fiyatı 3 bin dolardan başlıyor. Biz de kaçakçıya elimizdeki botları 3 bin 500 dolardan verebileceğimizi söyledik. “4 tane birden alıyorum. Markasına göre sen de biraz indirim yaparsın” diye cevap verdi.

KARŞIYA HER GEÇİŞTE 10 BİN DOLAR KAZANIYOR

3 bin 500 dolara 8 metre uzunluğunda 30 kişilik bir bot olan kaçakçılar her bir göçmenden Yunanistan’a geçme karşılığında 500 dolar alıyor. Kaçakçılar geçiş başına göçmenlerden toplam 18 bin dolar topluyor. Bunun yaklaşık 2 bin dolarını da aracılara ulaşım masraflarına veriyorlar. Her geçişten kaçakçılar en az 10 bin dolar para kazanıyor.

‘ELİMİZDE ÜRÜN KALMADI YENİ SİPARİŞ VERİYORUZ’

Bölgedeki başka bir esnaf da kendilerine gelenlerin genelde Afganistan ve Irak uyruklu olduğunu belirterek, “Bundan bir kaç gün öncesine kadar satışlarımız normaldi. Sınır kapılarının açılmasının ardından sabahın erken saatlerinde gelmeye başlıyorlar. Biz de bu ürünleri genelde ithal ediyoruz. Elimizde bu yüzden çok fazla ürün yok. Biz de yeniden ithalat yapmak için temaslarımızı sıklaştırdık” dedi.

ADIM ADIM KAÇAKÇILIK

Kaçakçı ile sohbetimiz esnasında bize insanların nasıl Avrupa’ya geçirildiğini tüm ayrıntıları ile anlattı. Kaçakçının ağzından, yapılan organizasyonun tüm detayları şöyle: “Avrupa’ya geçmek isteyen kişi önce beni buluyor. Ben Aksaray’da esnafım. Gelen kişiyle ilk olarak teması ben kuruyorum. Aksaray’dan Edirne, Ayvalık veya İzmir tarafına göçmenleri ulaştırıyoruz. Bunları otobüsle veya küçük servis araçları ile yapıyoruz. Götürdüğümüz noktadaki ekibimiz onları karşılıyor. Bizim daha önceden farklı bir araç ile gönderdiğimiz botlara oradaki ekip tarafından yerleştiriliyorlar.”

‘PATLATIN DİYORUZ’

Kaçakçı anlatmaya devam ediyor: “Daha önceden belirlenen noktalardan Avrupa’ya doğru yola çıkıyorlar. Bizim işimiz burada bitiyor. Göçmenlerden, Avrupa’ya ulaştıklarında botları patlatmalarıni istiyoruz. Bizim ekibimizden kimse botun içinde yer almıyor. Tüm bu işlemler için kişi başı ortalama 500-600 dolar alıyoruz. Bir botta 30 kişi oluyor.”

‘HERKES KAÇAKÇI OLDU’

Konuştuğumuz göçmen kaçakçısı bu hafta havaların iyi gideceğini, kendilerine gelen talebin çok hızlı artacağını söyledi. “Bir an önce bot bulmam gerekiyor” diyen kaçakçı, “Gelen kişileri diğerlerine kaptırmak istemiyorum. Önceden bu işler bu kadar kolay değildi. Şimdi herkes kaçakçılık yapmaya başladı. Geçen haftaya kadar 1 kişi için 1000 dolar alıyorduk. Şimdi çok kişi yaptığı için 500-600 dolara kadar düştü. Kara sınırından geçemeyeceklerini anlayanlar rotayı denize çevirdi” diye konuştu.

'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'

Karaköy’deki esnaf ellerindeki tüm bot ve motorların satıldığını söyledi. Sınır kapıları açılmadan önce botların 2 bin dolardan satıldığını belirten bir esnaf, “Talep o kadar çok arttı ki elde ürün kalmadı. Fiyatlar yükseldi. Bazı botlar 5 bin dolardan alıcı buluyor. Talebe yetişemiyoruz” dedi.