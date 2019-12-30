İnşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait yapı bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen büyük bir yapının duvarları ortaya çıktı. İnşaat çalışmalarını durduran Kocaeli Müze Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel bir inşaat firması tarafından sokak üzerinde bulunan bir arazide apartman yapımı için çalışma başlatıldı. İnşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında ortaya duvar kalıntıları çıkması üzerine kazı çalışmasını durduran inşaat yetkilileri durumu hemen Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde çıkan duvarın Bizans dönemine ait bir yapı olabileceği değerlendirildi. İnşaat alanı mühürlenirken, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından arazide kazı ve sondaj çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda arazide büyük bir yapının var olduğu gözlemlenebilir hale geldi. Yapılan incelemelerin sonucu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na rapor olarak gönderildi.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun konuyla ilgili vereceği kararın ardından tarihi yapının bulunduğu değerlendirilen alanda çalışma başlatılacak.