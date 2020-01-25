İnönü Üniversitesi'nin 'sınavlar yapılacak' duyurusu tepkiye yol açtı

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğünde depremin ardından Malatya İnönü Üniversitesi'nin sınavları ertelememesi öğrencilerin tepkisine yol açtı.

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükselirken, Malatya İnönü Üniversitesi'nin sınavları ertelememesi tepkilere yol açtı.

İnönü Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabından bugün yapılan açıklamada "Üniversitemizde sınavlar yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize duyurulur" denildi.

Öğrenciler duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

İnönü Üniversitesi Öğrenci Topluluğu hesabından yapılan paylaşımda "Bu kadar öğrenciyi önemsemeyen bir üniversite daha görmedim. Dün gece sosyal tesisleri önce akademisyenlere açtıklarını daha sonra düzeltip öğrencilere de açtıklarını ilettiler. Yazık çok yazık" denilirken, bazı kullanıcılar öğrencilerin ve akademisyenlerin gece boyunca uyumadığına dikkat çekti.

Üniversitenin mesajına verilen yanıtlarda öğrencilerin cenazeleri olup olmadığının üniversite tarafından nasıl tespit edildiği sorgulandı.