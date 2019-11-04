İngiltere ve Belçika'dan AKP'ye 'IŞİD' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz' açıklamasına İngiltere ve Belçika'dan yanıt geldi. İki ülke yetkilileri, en iyi çözümün örgüt üyelerinin bulundukları yerlerde yargılanması olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakalanan IŞİD üyelerinin ülkelerine iade edileceği yönündeki açıklamasının ardından ilk açıklamalar İngiltere ve Belçika'dan geldi.

Euronews'e konuşan iki ülke yetkilileri, IŞİD mensupları konusundaki tutumlarının değişmediğini, en iyi çözümün örgüt üyelerinin bulundukları yerlerde yargılanması olduğunu açıkladı.

'ÖNCELİĞİMİZ BİRLEŞİK KRALLIKTA YAŞAYANLARIN GÜVENLİĞİ'

Habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bizim önceliğimiz Birleşik Krallık'ta yaşayanların güvenliğidir. IŞİD için savaşanlar veya ona destek verenler, mümkün olduğu oranda suçlarını işledikleri bölgelerde yargılanmalıdırlar" denildi.

Bakanlık, IŞİD üyelerinin adalet karşısına çıkmaları için uluslararası ortaklarla yakın bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladığı başka bir belgede de, ülkeye tehdit olabilecek kişilerin dönüşünün engellenmesi için çeşitli önlemler alınabileceği belirtiliyor. Bu önlemler arasında çifte vatandaş olanların İngiliz vatandaşlığının düşürülmesi ve geçici sınır dışı kararları bulunuyor.

'EN AZ RİSKLİ ÇÖZÜM BULUNDUKLARI YERDE YARGILANMALARI'

Habere göre, Belçika Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise IŞİD mensuplarının suç işledikleri yerde yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Bakanlık adına konuşan bir sözcü, "Bu, adil şartlar altında ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılmalı. Müzakerelerimiz sürüyor ve Belçika olarak sanıklarının haklarının korunarak toplumumuz için en az risk taşıyacak çözümün bu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Avrupalı ülkeler Suriye'de tutulan IŞİD üyelerinin yargılanması için bir süredir Iraklı yetkililerle görüşmeler yürütüyor ancak henüz bu müzakereler sonuç bulmadı.

ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı ardından Türkiye'nin bölgeye operasyon düzenlemesiyle burada tutulan IŞİD üyelerinin durumu tartışma konusu olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konuda Avrupalı ülkelerin tutumunu eleştirerek, "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz" demişti.