İnfaz indirimi düzenlemesi geliyor: Ocak ayında en az 40 bin tahliye

AKP'nin Meclis'e getireceği infaz indirimi düzenlemesiyle en az 40 bin kişinin tahliye olacağı öğrenildi.

AKP, 1. yargı paketinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından, uzun süredir kamuoyunda tartışılan "infaz indirimi" düzenlemesini öncelikli gündemine aldı.

Bir süredir Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin, bundan sonra getirilmesi düşünülen yargı paketleri içinde değil, ayrı bir düzenleme olarak Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.

Düzenlemenin, son anda bir değişiklik olmazsa, yılbaşından önce TBMM'den geçirilmesi hedefleniyor.

KALICI DÜZENLEME

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, AKP, başlangıçta 2. yargı paketi içinde yer alması planlanan infaz düzenlemesi konusundaki kararını netleştirdi. AKP kaynakları, gerek cezaevindeki doluluk, gerekse kamuoyunda oluşan beklenti nedeniyle, sürecin de uzamaması için ayrı bir düzenleme yapılmasının planlandığını belirtiyorlar.

Söz konusu çalışma, daha önce TBMM'ye, kamuoyunda "af" olarak nitelendirilen "şartlı ceza indirimi" teklifi sunan Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin de bilgisi dahilinde yürütülüyor.

AKP kaynakları, yapılacak düzenlemenin, MHP'nin, hala Meclis'te bekleyen "şartlı ceza indirimi" teklifi gibi bir kereye özgü değil, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarında kalıcı yasal düzenleme içerdiğine dikkat çekiyorlar.

40 BİN TAHLİYE

Cezaevlerinde halen 280 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Temmuz 2019 verilerine göre Türkiye'de 353 cezaevi bulunuyor ve bunların toplam kapasitesi 218 bin.

AKP'li bir yetkili, üst sınırı şimdiden öngörmenin mümkün olmadığını belirtmekle birlikte 38 ile 40 bin arasında kişinin yasa çıkar çıkmaz tahliye olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Yürürlükteki yasaya göre ağırlaştırılmış müebbet cezasından hüküm giyenlerin infazı 30 yıl, müebbet alanların 24 yıl, diğer süreli hapis cezası alanlar yönünden ise üçte iki oranında uygulanıyor.

Yapılacak düzenlemeyle, süreli hapis cezalarındaki infaz oranının, 2004 değişikliği öncesindeki gibi, yarı yarıya uygulanması üzerinde duruluyor. Bu durumda örneğin 10 yıl ceza alan bir kişi 6 yıl 6 ay yerine 5 yıl cezaevinde kalacak.

"Terör", kadına şiddet, çocuğa cinsel istismar, uyuşturucu suçlarının da aralarında bulunduğu bazı suçların ise kapsam dışında tutulması bekleniyor. Ancak istisnaların kapsamı henüz tam olarak netleşmedi.