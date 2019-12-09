'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı, Kayseri'nin Sarız ilçesinde ineği karayoluna çıkan besici Duran Altunç'a (52), 108 lira para cezası uygulanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kayseri’nin Sarız ilçesinde "karayolunda trafiği tehlikeye düşürdüğü" belirtilen ineğin sahibine 108 lira para cezası kesilmesi ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine Jandarma Genel Komutanlığı’ndan açıklama geldi.

Açıklamada, ceza yazılan kişinin beyanları neticesinde kamuoyunda oluşacak yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuz algıyı ortadan kaldırmak maksadıyla basın açıklaması yapma ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.

'USULE UYGUN DAVRANILDI'

Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca Karapınar-Çavdar yolunda başıboş bulunan ineğin karayolu güvenliğini tehlikeye attığının tespit edildiği öne sürülürken, “Başıboş ineğin küpe numarasından yola çıkılarak tespit edilen hayvanın sahibi hakkında Karayolları Trafik Kanunu 69/1 maddesinde düzenlenen ‘Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak’ hükmünün ihlali nedeniyle Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek usulüne uygun olarak tebligat yapılmıştır” denildi.

'İKİ YILDA BAŞIBOŞ HAYVANLARIN YOL AÇTIĞI KAZALARDA 13 KİŞİ ÖLDÜ'

​Açıklamada, 2018 ve 2019 yıllarında karayollarında başıboş ve kontrolsüz bırakılan hayvanların yol açtığı kazalar hakkında bilgi de paylaşıldı. Bu nedenle meydana gelen 1821 kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 110 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

'2018’DE 90, 2019’DA 208 VATANDAŞA BENZER CEZAİ İŞLEM UYGULANDI'

Açıklamada Sarız’da uygulanan cezai işlemin ilk olmadığı belirtilerek, “Türkiye genelinde Jandarma Trafik sorumluluk alanında, Karayolları Trafik Kanunu 69/1 maddesi (Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak…) uyarınca 2018 yılında (90), 2019 yılında (208) vatandaşa benzer cezai işlem uygulanmıştır” denildi.