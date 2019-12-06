İmralı başvurusuna ret yanıtı

Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer tutukluların ailelerinin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları görüşme başvurusu reddedildi.

İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve vasisi Mazlum Dinç, dün İmralı’ya gitmek için avukatları aracılığıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu. Savcılık başvuruyu reddetti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, İmralı’da bulunan diğer tutuklular Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar, Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın kardeşi Melihe Çetin ile kızı Eylem Çetin de avukatları aracılığıyla savcılığa yaptıkları başvuru da reddedildi. Başsavcılık ailelerin başvurusunu, “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda” yer alan “Hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamaları” gerekçe göstererek reddetti.

Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş İmralı’ya “sekreterya” olarak gittikleri tarih olan 15 Mart 2015’ten, Hamili Yıldırım da İmralı’ya götürüldüğü 15 Temmuz 2015’ten bu yana aileleriyle sadece 5 Haziran ve 12 Ağustos 2019 tarihlerinde görüşme yapmıştı.