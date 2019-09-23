IMF heyetinden Türkiye açıklaması

IMF heyeti ‘Türkiye ekonomisinin iç ve dış risklere karşı hassasiyetinin sürdüğü, hükümetin reform yapmaması durumunda büyümenin sürdürülmesinin zorlaşacağı’ açıklaması yaptı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), “Türkiye'nin iç ve dış risklere karşı hassasiyetinin sürdüğünü ve hükümetin reform yapmaması halinde büyümenin sürdürülmesinin zorlaşacağını” söyledi.

IMF, Türkiye'ye “Madde IV Görüşmeler” kapsamındaki istişare ziyaretinin ardından yayımladığı açıklamada "(Finans piyasalarındaki) mevcut sükûnet, kırılganlığını koruyor. Rezerv düzeyi düşük ve özel sektörün döviz borcu ile dış finansman ihtiyacı yüksek" dedi.

“Madde IV Görüşmeler”, adını IMF Ana Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesinden alıyor ve bu madde uyarınca tüm üye devletlerin her yıl gerçekleştirmesi gereken bir konsültasyon mekanizması anlamına geliyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre IMF'nin açıklamasında, Türkiye'nin ekonomi politikaları açısından önündeki en büyük sıkıntının odağında kısa vadeli büyüme yerine, orta vadede daha güçlü ve daha kalıcı bir büyüme çevrilmesi olduğu belirtildi.

IMF açıklamasında, “finansal istikrarı desteklemek ve orta vadede daha güçlü ve daha kalıcı bir büyüme sağlamak için bankaların ve şirketlerin bilançolarındaki kötü borçların temizlenmesi gerektiği”, “kredi verme olanaklarının daraltılması ve sadece düşük riskli kurumlara kredi verilmesi gerektiği” belirtildi.

Açıklamada IMF heyetinin ziyareti sırasında özel sektör, siyasi partiler ve düşünce kuruluşlarıyla temaslarda bulunduğu kaydedildi.

IMF heyetinin görüştüğü isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİP milletvekili Durmuş Yılmaz da yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla, IMF heyetinin "bakanlığın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapmasının uygun olmadığı” belirtilerek, Öztrak ve Yılmaz ile yapılan görüşme eleştirilmişti.

